Дональд Трамп зустрінеться з главами інтернет-корпорацій

Google вже підтвердила участь у заході.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з керівниками провідних інтернет-компаній, соцмереж для обговорення деяких технологічних питань. Про це заявив у вівторок радник Білого дому Леррі Кадлоу.

“Дональд Трамп планує прийняти керівників інтернет-компаній і соціальних медіа в Білому домі, імовірно, трохи пізніше в цьому місяці”, – цитує чиновника видання.

Зокрема, як зазначив Кадлоу, участь у зустрічі вже підтвердив головний виконавчий директор компанії Google Сундар Пичай. При цьому уточнюється, що обговорення буде проходити у форматі технологічної конференції.

“Ми проведемо невелику конференцію – буде головувати на ній президент, у нас будуть представлені великі інтернет-компанії, великі компанії соціальних мереж, пошукових систем”, – сказав Кадлоу.

Він також поінформував, що на зустрічі будуть і ті, хто незадоволений цими компаніями”.