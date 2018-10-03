Україна посіла 134 місце у рейтингу економічної свободи, піднявшись за рік на 15 позицій

Очолюють рейтинг в цьому році Гонконг і Сінгапур.

Відповідно до щорічного звіту Economic Freedom of the World, Україна посіла 134 місце з 162 в рейтингу країн за індексом економічної свободи.

Індекс розраховується на базі 42 показників, об’єднаних у 5 категорій: розмір держави (розмір податкових ставок, кількість держпідприємств та ін), захист прав власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі та державне регулювання.

За даними рейтингу, за рік Україна піднялася з 149 на 134 місце, проте все ще входить в число країн світу з найнижчим рівнем економічної свободи.

Очолюють рейтинг в цьому році Гонконг і Сінгапур. У ТОП-10 входять також Нова Зеландія, Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Сполучене Королівство, Австралія та Канада. США і Канада повернулися в ТОП країн після того, як кілька років розташовувалися нижче в рейтингу. Німеччина займає 20 позицію, Японія – 41, Італія – 54, Франція – 57, Мексика – 82, Росія – 87.

Серед 10 країн з найнижчим рейтингом: Судан, Гвінея-Бісау, Ангола, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго, Сирія, Алжир, Аргентина, Лівія та Венесуела.