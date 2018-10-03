В Туреччину буде надходити менше німецької зброї

Німеччина скорочує експорт озброєнь.

У 2016 році Туреччина як партнер ФРН у НАТО входила в двадцятку основних країн-покупців німецьких озброєнь. З березня 2018-го видано лише 16 дозволів на поставки на загальну суму близько 917 тис. євро.

Обсяг експортних поставок озброєнь з Німеччини до Туреччини з моменту формування нового уряду ФРН у березні 2018 року різко скоротився. Це випливає з відповіді міністерства економіки та енергетики ФРН на запит експерта з питань зовнішньої політики фракції «зелених» у бундестазі Омида Нурипура (Omid Nouripour).

З 14 березня до теперішнього часу видано лише 16 дозволів на поставки озброєнь до Туреччини на загальну суму 916902 євро. З 1 січня по 13 березня 2018-го було видано 34 подібних дозволу на 9,7 млн євро. А за весь 2017 рік було укладено 138 угод, які принесли Берліну 34,2 млн євро.

У 2016 році Туреччина як партнер ФРН у НАТО входила в двадцятку основних країн-імпортерів німецьких озброєнь. Їх імпорт у грошовому еквіваленті тоді становив 83,9 млн євро.

Скорочення поставок намітилося ще після спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Спад міг бути пов’язаний і з введенням турецьких військ у Сирію у січні 2018 року. В ході наступу на райони, контрольовані курдськими «Загонами народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії, турецькі підрозділи використовували німецькі танки Leopard 2 A4.

Відносини Берліна і Анкари залишаються напруженими, в тому числі з-за затримань ряду громадян ФРН в Туреччині, серед яких – кореспондент газети Die Welt Деніз Юджел (Deniz Yücel). У лютому його звільнили, але уряд ФРН, як і раніше стурбована порушеннями прав людини в цій країні.

Очікується, що в жовтні міністр економіки і енергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), який курує питання експорту німецьких озброєнь, відвідає Туреччину.