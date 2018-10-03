У Сумах автоперевізник заявив про рейдерський напад десятків хлопців, які пошкодили маршрутки

У Сумах півтора десятка маршруток не змогли виїхати до Києва з-за порізаних коліс.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.Ранок, про те, що невідомі в балаклавах ріжуть колеса маршрутних таксі, в поліцію повідомили вночі самі перевізники.

На місце стоянки мікроавтобусів виїхали патрульні і слідчі, які нарахували 60 порізів на шинах маршруток. В одному мікроавтобусі було розбито скло. На місці силовики затримали 30 молодих людей і доставили в Сумське відділення поліції. Зараз їх допитують слідчі. Затримані нібито приїхали зі столиці. Власники маршруток говорять про рейдерське захоплення бізнесу.

“Сьогодні в 2:55 на нашу паркування ззаду під’їхали буквально за хвилини дві легкові машини і один автобус. З автобуса вискочили 40 людей у балаклаві. Буквально секунда. Пробили на всіх 15 машинах колеса”, – повідомила директор компанії “Санавто” Ірина Одновьюненко.