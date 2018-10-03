Скільки заробляють вчителі на Україні

Середня заробітна плата в освітян останні 24 роки була нижче середньої зарплати по Україні.

Це журналісти 24 каналу з’ясували, дослідивши дані Державної служби статистики України про динаміку середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності в 1995-2018 роках.

Маємо наступні результати: заробітна плата вчителів становила від 73 до 97% від середньої зарплати по країні. 97% і 94% – у 1995 і 1996 роках, це найвищі показники. Далі вони скоротилися до 68% у 2000 році – тоді вчителі отримували в середньому 156 гривень проти 230 по країні. До 2010 року відсоток вчительських зарплат у порівнянні з середніми по Україні зріс до 84%, це були 1889 “учительських” гривень проти 2239 гривень середньої з/п. І останні 8 років відсоток зарплат вчителів коливається на рівні 75-80% від середніх українських зарплат.