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Біля берегів Греції перехопили корабель з нелегалами під прапором України

03.10.2018

У берегов Греции перехватили корабль с нелегалами под флагом УкраиныНа суші їх чекав вантажівка.

Судно з українським прапором і 65 мігрантами на борту перехопили біля берегів Західної Греції, повідомляє газета “Ekathimerini”.

“Судно з 65-ю мігрантами на борту було перехоплено вранці у вівторок патрульним катером у регіону Като Василикис, західна Греція”, – йдеться в повідомленні.

Трьох іноземних громадян (32, 30 і 37 років) заарештували за звинуваченням у контрабанді людей.

Також затримані ще двоє підозрюваних – 36-річний грек і 37-річний іноземний громадянин, які були водіями вантажівки, ждавшего мігрантів на борту.

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