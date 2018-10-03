Біля берегів Греції перехопили корабель з нелегалами під прапором України

На суші їх чекав вантажівка.



Судно з українським прапором і 65 мігрантами на борту перехопили біля берегів Західної Греції, повідомляє газета “Ekathimerini”.

“Судно з 65-ю мігрантами на борту було перехоплено вранці у вівторок патрульним катером у регіону Като Василикис, західна Греція”, – йдеться в повідомленні.

Трьох іноземних громадян (32, 30 і 37 років) заарештували за звинуваченням у контрабанді людей.

Також затримані ще двоє підозрюваних – 36-річний грек і 37-річний іноземний громадянин, які були водіями вантажівки, ждавшего мігрантів на борту.