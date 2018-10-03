В Білий дім і Пентагон надіслали токсичні листа

Конверти призначалися Трампу.

Конверти, в яких імовірно перебував токсин рицин, призначалися Дональду Трампу, а також міністру оборони США та начальника штабу ВМС. Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

“Підозрілі конверти”, в яких імовірно перебував токсин рицин, були відправлені на адресу Пентагону і Білого дому. Про перехоплення пошти повідомила у вівторок, 2 жовтня, Секретна служба США. Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту.

Конверт, відправлений в Білий дім у понеділок, призначався президентові США Дональду Трампу. У Секретній службі підкреслили, що лист отримано не було в Білому домі і взагалі не потрапила в будівлю. Подальші деталі про перехоплення конверта не розкриваються.

Також в понеділок в центрі, де сортують посилки, спрямовані в Пентагон, були виявлені як мінімум два підозрілих конверта, повідомив представник відомства. Листи призначалися міністру оборони США Джеймсу Мэттису, а також начальнику штабу ВМС адмірала Джона Річардсона. Імовірно, в конвертах містився токсин рицин. Підозріла пошта не потрапила безпосередньо в будівлю відомства. За словами представника Пентагону, зараз небезпеки для співробітників міноборони США немає. Інша пошта, отримана в понеділок, перебуває на карантині.

Токсин рицин є надзвичайно небезпечною речовиною, він смертельний навіть у невеликих дозах – жертва помирає протягом декількох годин після вдихання отрути.