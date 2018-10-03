У Вірменії почалися нові масштабні протести: що сталося

У Вірменії 2 жовтня почалися масштабні мітинги з-за того, що депутати проігнорували прем’єра Нікола Пашиняна і прийняли закон, блокуючий розпуск парламенту.

За закон проголосували 67 осіб – члени Республіканської партії, партій “Дашнакцутюн” і “Процвітаюча Вірменія”. Розпуск парламенту був необхідний для позачергових парламентських виборів. Пашинян звернувся до громадян країни і закликав вийти на вулиці.

“Республіканська партія ініціювала закон, мета якого саботувати проведення дострокових парламентських виборів. Цей закон буде причиною внутрішньополітичної кризи. Ті, хто виступають за його прийняття, є контрреволюціонерами. Вони оголошують війну народу”, – сказав він у зверненні.