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Росія відмовляється від долара

03.10.2018

Россия отказывается от доллара

Російський уряд займається підготовкою законопроекту, який передбачає дедоларизацію вітчизняної економіки

За їх словами, через одну-два тижні» проект повинен бути затверджений російським прем’єром Дмитром Медведєвим. В обговоренні беруть участь експортери, а також найбільші банки країни, в тому числі ЦБ.

Згідно з наявними даними, законопроект не передбачає відмови від використання американської валюти. Йдеться про створення можливостей для розрахунків з використанням інших валют, а також про лібералізацію валютного законодавства і спрощення валютного контролю. Ці кроки повинні дозволити бізнесу розраховуватися за допомогою будь-яких валют і при цьому не нести зайві втрати.

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