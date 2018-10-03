Каталонці висунули черговий ультиматум Іспанії

Влада вимагає від країни узгодити самовизначення регіону.

Голова уряду Каталонії Кім Торра вимагає від прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса протягом місяця узгодити самовизначення регіону, повідомляє Reuters.

Торра заявив, що в іншому випадку його партія має намір відкликати свою підтримку Санчеса в національному парламенті.

“Якщо механізм не буде узгоджений до листопада, партії, які виступають за незалежність, більше не будуть гарантувати стабільність Педро Санчеса в іспанському парламенті”, – заявив Торра.

При цьому він додав, що його терпіння не безкінечне.

Також Торра підкреслив, що вони не збираються зупинятися до того моменту, поки результати референдуму 1 жовтня 2017 не набудуть чинності з усіма наслідками.

У свою чергу, прес-секретар уряду Іспанії Ізабел Села заявила, що Мадрид не погодиться ні на які ультиматуми Барселони про незалежність Каталонії.

“Ми не приймаємо ультиматуми. Самоврядування – так, але незалежність – ні”, – сказала Села.

За її словами, Мадрид зосереджується на проведенні широкого діалогу для вирішення непорозумінь з Каталонією.

Видання відзначає, що в даний час Санчесу необхідна підтримка партій, що виступають за незалежність Каталонії, так як уряд країни знаходиться в стадії обговорення держбюджету.