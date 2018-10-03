У Китаї з’являться «розумні міста» на блокчейне

JD finance, фінансова дочірня компанія китайської e-commerce гіганта – JD.com, пропонує фінансові послуги приватним особам і підприємствам. Fintech-підрозділ JD.com, яке займається головним чином фінансуванням кредитів, управлінням активами, платіжними рішеннями і краудфандінгом, відкрило інститут в Нанкіні, який буде займатися дослідженням «розумних міст». Використовуючи технологію blockchain, штучний інтелект і великі дані (big data), JD.com прагне полегшити будівництво «розумних міст».



Що таке «розумне місто»

Розумний місто (від англійського smart city) – це система комунікативних та інформаційних технологій, яка безпосередньо пов’язана з інтернетом речей (IoT). Дана технологія спрямована на поліпшення рівня життя населення та спрощення управління внутрішніми процесами міста.

За допомогою передових технологій у таких містах не буде проблем з пошуками паркування, вам не доведеться годинами стояти в транспортних пробках, пити брудну воду і дихати брудним повітрям. Ресурси в «розумних містах» використовуються раціонально, що допомагає жителям забути про проблеми промислових викидів і сміття.

Блокчейн і «розумні міста»

Китайська компанія електронної комерції JD.com як і багато інші компанії Китаю, взяла на озброєння технологію блокчейн для зниження промислових витрат і підвищення ефективності. Кен Донг, засновник IyueDan, азіатського ринку фрілансерів і головний радник YouDeal, блокчейн-ринку економіки спільного споживання, запропонував модель блокчейна, зручну для країн.

За запитом про країни, які використовували цю модель, Кен сказав наступне:

«Різні країни використовували її різними темпами і з різними пріоритетами. Приміром, у Китаї ця модель використовується для запобігання академічного та податкового шахрайства у співпраці з приватними компаніями. А ось багамское уряд активно працює з секторами освіти і туризму. Як бачите, це різні моделі і підходи».

Приклади кращих «розумних міст»

Серед найбільш вдалих прикладів «розумних міст» можна назвати Доху, Барселону, Сінгапур і Іньчуань.

Відмінними рисами цих міст є розумні будинки, переходять у розумні вулиці, обладнані новітніми технологічними досягненнями, які роблять життя людей у таких містах простіше, зручніше і безпечніше.

Серед головних досягнень «розумних міст» можна назвати датчики, аналізують життя цілих кварталів, розумні паркування, системи, що управляють швидкістю транспортних засобів, світлофорами і кільцевим трафіком на дорогах. Також в «розумних містах» стоять датчики, які фіксують перевищення забруднюючих речовин в міській атмосфері.

Не забувають в таких містах і про літніх людей. Спеціальні технології дозволяють відстежувати їх переміщення як у місті, так і в будинках, і в разі, якщо людина тривалий час залишається нерухомим, система автоматично оповіщає родичів або близьких друзів.

JD Finance у світі блокчейна

JD Finance відома в китайському фінансовому світі завдяки впровадженню таких продуктів, як Jingbaobei, Baitiao, JD Wallet, JD Finance APP і Xiaojinku. Компанія поширює знання і досвід відразу на кілька видів бізнесу, які включають фінансування ланцюжка поставок, споживче фінансування, краудфандінг, управління активами, платіжні рішення, страхування і цінні папери.

У минулому JD Finance також була пов’язана з технологією блокчейна. Компанія запустила платформу blockchain-as-a-service (BaaS), щоб спростити роботу з блокчейн-додатками для декількох відділів. З допомогою BaaS можна створювати blockchain додатки, не розпочинаючи проект з нуля. Таким чином, BaaS допомогла компаніям реалізувати і розвинути рішення на основі блокчейна.

JD finance намагається підвищити ефективність і продуктивність результатів за рахунок цифрування економіки. Чень Шэнцян (Chen Shengqiang), генеральний директор JD Finance, підтвердив прагнення оцифрувати економіку на Digital China Construction Summit, де він сказав:

«Jingdong Finance може використовувати свої цифрові можливості у фінансових послугах для обслуговування виробництва та сільського господарства, поки не буде оцифровано вся інша економіка».

Крім JD Finance, компанія Ping An Insurance також задіяла блокчейн, штучний інтелект і big data технології для реалізації ідеї «розумних міст». Рухаючись вперед, китайські компанії прагнуть розширити використання технології blockchain в різних областях.

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