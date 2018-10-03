Ердоган відправляє спецназ в Сирію для війни з Асадом

Ідліб — ледь тривала рана Сирії. Вона ще недавно кровоточила, але дипломати з РФ, Туреччини та Ірану провели невелику операцію з метою припинити біль цілої країни хоча б на час. Вони домовилися відкласти війну. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган давно про це казав — ще до операції сирійських урядових і проурядових сил в Даръа і Кунейтрі. Але в той час його пропозиції всерйоз не сприймалися — дамаські чиновники і військові запевняли, що відразу після південно-західній Сирії буде велика операція в Ідлібі. Навіть у той день, коли Ердоган вже прибув у Сочі, коментарів на тему підготовлюваної операції не було кінця. ЗМІ писали про це, так і соцмережі були заповнені відповідними постами.

Однак турки, мабуть, все розрахували і знали, що Москва гарантовано візьме їх план, зрозуміло, з корективами, але все ж. У підсумку, ми маємо мир. Правда, за весь час війни подібні угоди досягалися неодноразово. Чого, наприклад, варті так звані «зони деескалації»? Вони були ефективні зовсім недовго, потім та чи інша сторона переходила до повноцінним бойовим діям. І якщо говорити чесно, то Дамаск набагато частіше інших ігнорував умови договору. Гута, Даръа — ці території входили до складу зон деескалації. Так що, договір нічого не означає в умовах нещадної арабської війни.

У випадку з Идлибом можна, звичайно, послатися на впливовість сторін, що гарантували замороження конфлікту. Все-таки Росія і Туреччина в Сирії контролюють дуже багато. Однак минулого разу виступали гарантами теж вони. Загалом, війна, швидше за все, буде. Тільки поки незрозуміло, хто її почне і коли. Є певні побоювання, що Дамаск може не витримати нав’язаного йому випробування світом. За чутками, військові Сирійської арабської армії дуже незадоволені таким підходом до проблеми Ідліб. Багатьом з них це загрожує звільненням, а добровольчі проурядові формування і зовсім розпадаються, як, наприклад, це було з «Бригадами Баас».

На цьому тлі авторитет Башара Асада дещо похитнувся. Все ті ж військові не можуть зрозуміти, хто насправді є головнокомандуючим — Путін, Ердоган, Рухани або все ж їх президент. Злі язики кажуть, що знаменитий генерал Хасан Сухейль, який командував «Силами Тигра», навіть потрапив у немилість через те, що протестував проти прямої вказівки з Москви про необхідність розформування підконтрольного йому спецназу. Однак тут є серйозна перешкода — ні Росія, ні Іран в даний час не мають наміру порушувати умови сочинського угоди. Так що у Дамаску в даний час для наступу не вистачає навіть людей і техніки.

Проте в Анкарі, схоже, думають інакше, тому як зараз турки активно готуються до бойових дій в Ідлібі. Інакше просто ніяк не пояснити їх дії. Практично відразу після переговорів Путіна і Ердогана поширилася інформація, що в Ідліб відправлений турецький спецназ. Начебто нічого дивно — турки зобов’язалися домовитися з опозицією, але особливо впертих вояк, а такі там є, довелося б напевно вмовляти силою. Спецназ точно став би в нагоді. Але потім раптом стало відомо, що вилучається, згідно з умовами договору, в опозиції важка техніка замінюється більш досконалою турецької. Зараз в Ідлібі є турецькі системи ППО, танки та іншу зброю. Як це не схоже на миротворчу місію. Навіщо ж Анкара все це робить?

Сирійські ЗМІ пишуть, що турки пояснюють свої дії прагненням змусити Асада дотримуватися умов договору — раптом він зважиться на самодіяльність. Без турецької допомоги опозиція може сильно постраждати. Розглядається також і інший варіант — Ердоган просто хоче зміцнитися в Ідлібі з метою в майбутньому його анексувати, як це він зараз робить з Африном.

Турецький експерт Ендер Имрек вважає, що імперські амбіції дійсно притаманні Ердогану. Можливо, він має намір зробити Ідліб частиною Сирії, але він не може не розуміти, що це майже непосильне завдання.

— Афрін дістався йому (Ердогану -авт.) після того, як звідти було вигнано Загони народної самооборони і інші угруповання, пов’язані з Рожавой (самопроголошену курдську державу на півночі Сирії — авт.). Це була війна, в якій одна зі сторін перемогла. При цьому до початку «Оливкової гілки» (операція турецької армії по зачистці Африна від Загонів народної самооборони — авт.) Росія пропонувала курдам віддати території під контроль режиму. І тоді представники Ердогана заявляли, що для них такий варіант краще. Але курди не могли на це погодитися. За великим рахунком, для них немає великої різниці — Асад або Ердоган. І той і інший прагнуть зробити одне і те ж — знищити Загони народної самооборони і позбавити впливу Демократичний союз (фактично правляча в Рожаве політична партія, яка контролює Загони народної самооборони — авт.). Так що з Африном ситуація сильно відрізняється від того, що ми спостерігаємо в Ідлібі.

«СП»: — Ердоган розраховує, що Афрін відійде Туреччині?

— Афрін дійсно може стати частиною Туреччини в майбутньому. Ідліб Ердогану не доводилося завойовувати, і насправді повноцінно ситуацію він там ніколи не контролював. Там знаходяться терористи, опозиція і багато хто ще, але головне в цьому, що більшість з них — сирійці. Вони можуть бути злочинцями чи героями, але вони знаходяться в своїй країні. І майбутнє Ідліб залежить від них — від сирійців. З приводу танків і всього іншого — швидше за все, Ердоган просто зміцнює територію до тих пір, поки не почнеться стабілізація. Якщо Ідліб впаде, то опозиція втратить будь-який вплив, та її шанси на серйозну участь у створенні нової конституції будуть нікчемними. Тому Ердоган, ймовірно, хоче зберегти за нею право голосу. ООН, Туреччина, Іран і Росія зараз намагаються узгодити списки осіб від режиму і опозиції. Так що поки це фактично необхідно.