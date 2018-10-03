Воює в Донбасі актор Пашинін пригрозив СБУ самогубством

МОСКВА, 2 окт — . Російський актор Анатолій Пашинін, що воює в рядах українських націоналістів в Донбасі, заявив, що за ним стежить СБУ, і пригрозив українським спецслужбам покінчити з собою. Відео бесіди колишнього артиста з журналістами опубліковано на Youtube.

“Ці мерзотники не зупиняться ні перед чим. Мій телефон прослуховується”, — заявив Пашинін.

Він зізнався, що говорив у трубку “жахливі речі”. Пашинін стверджує, що робив це спеціально, щоб спецслужби могли використовувати його слова проти нього, і тоді у нього будуть докази того, що за ним стежать. Навіщо йому це потрібно, колишній актор не пояснив.

“Мені погрожував представник СБУ, гомосексуального вигляду юнак з такою мерзенною ходою”, — додав він.

За словами Пашинина, представник українських спецслужб натякнув йому, щоб він покінчив з собою. Колишній актор заявив, що готовий до цього, однак пообіцяв забрати з собою життя співробітників СБУ, які за ним прийдуть.

“Підходьте, беріть, але я не дам вам на собі заробити”, — уклав він.

Анатолій Пашинін, що знімався у фільмах “Адмірал”, “Ми з майбутнього” і багатьох серіалах, в 2017 році заявив про вступ в добровольчий батальйон, створений на основі “Правого сектора*”. В одному з інтерв’ю він стверджував, що в Донбасі “не виконує обов’язок”, а “кайф ловить”. Повертатися в Росію Пашинін не збирається. При цьому він критикував ВСУ за “фортечні радянські порядки”, а українців порівнював з папуасами.

* Екстремістська організація, заборонена в Росії.