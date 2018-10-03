Скандальна племінниця Скрипаля захотіла зустрітися з Петровим і Чепігою-«Бошировым»

Племінниця екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторія має намір зустрітися з росіянами Анатолієм Чепігою («Руслан Боширов») і Олександром Петровим, яких велика Британія звинуватила в отруєнні колишнього шпигуна і його дочки. Про це повідомляє газета «Известия».

Вікторія Скрипаль має намір зустрітися з підозрюваними, щоб особисто переконатися в їх непричетність до злочину.

«Я хочу подивитися їм в очі і переконатися (в їх невинності — ред)», — заявила виданню Вікторія Скрипаль.

Як відомо, Великобританія висунула звинувачення в отруєнні двом громадянам Росії; за даними британських властей це співробітники ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов. Підкреслювалося, що імена виконавців замаху, ймовірно, вигадані.

Пізніше розслідувачі «The Insider» і «Bellingcat» з’ясували, що Анатолій Чепіга — це справжнє ім’я Руслана Боширова. Речник російського Мзс Марія Захарова назвала вкиданням цю інформацію.

Також втік з Росії журналіст Сергій Канів заявив, що полковник ГРУ Анатолій Чепіга, відомий також як Руслан Боширов, стояв на чолі спецоперації з вивезення з України колишнього президента Віктора Януковича. За цю операцію він нібито отримав нагороду «Герой Росії».

Однак адвокат Януковича спростував цю інформацію.