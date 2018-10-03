Актора з «Глухаря» затримали за розбещення підлітка

Актора з відомого російського серіалу «Глухар» Михайла Фатєєва затримали за розбещення 14-річного підлітка.

За даними «Mash», Фатєєв пообіцяв підлітку, який роздавав газети в метро, допомогти з роботою і залишив свій номер телефону. Пізніше хлопець зв’язався з актором, проте Фатєєв почав відправляти неповнолітньому оголені фото і запрошувати до себе в гості.

Підліток вирішив розповісти про це батькам, а ті відразу ж звернулися в поліцію.

Щодо актора порушено кримінальну справу, його звинувачують в розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.