Актора з «Глухаря» затримали за розбещення підлітка

Актора з відомого російського серіалу «Глухар» Михайла Фатєєва затримали за розбещення 14-річного підлітка.
За даними «Mash», Фатєєв пообіцяв підлітку, який роздавав газети в метро, допомогти з роботою і залишив свій номер телефону. Пізніше хлопець зв’язався з актором, проте Фатєєв почав відправляти неповнолітньому оголені фото і запрошувати до себе в гості.
Підліток вирішив розповісти про це батькам, а ті відразу ж звернулися в поліцію.
Щодо актора порушено кримінальну справу, його звинувачують в розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.