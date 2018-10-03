У Білому домі прокоментували “незаконне” спадок Трампа

Прес-секретар Трампа прокоментувала інформацію про нібито його податкових махінаціях.



В адміністрації президента США Дональда Трампа спростували інформацію видання The New York Times про те, що американський лідер причетний до фінансових махінацій з капіталом своїх батьків і одержання спадщини з ухиленням від податків. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За словами представника адміністрації Трампа, служба внутрішніх доходів США вивчила зазначені в публікації угоди і схвалила їх “багато десятків років тому”.

Публікацію The New York Times Сандерс назвала “вводять в оману” нападками на сім’ю Трампа з боку “нікуди не придатною газетки”.

У вівторок, 2 жовтня, американська газета The New York Times випустила матеріал-розслідування, згідно з яким президент США нібито шахрайським шляхом в 1990-х отримав у спадок щонайменше $413 млн від батька Фреда Трампа.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у відповідь на це сказала, що Фреда Трампа немає вже більше 20 років і “сумно спостерігати такі нападки”.

Податкові органи штату Нью-Йорк почали перевірку операцій після публікації інформації в ЗМІ.