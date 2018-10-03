В Індонезії зросло число жертв цунамі і землетрусу

Близько 200 тисяч людей потребують негайної допомоги.

Число загиблих в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі зросла до 1374 чоловік.

Як повідомив керівник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, кількість загиблих зросла до 1374 чоловік. Ще 113 осіб вважаються зниклими без вести.

За даними офісу ООН з координації гуманітарних питань, близько 200 тис. осіб потребують негайної допомоги, серед них десятки тисяч дітей. Близько 66 тисяч будинків зруйновані або пошкоджені в результаті землетрусу і цунамі.

Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужних землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).