Секс-скандал з Роналду: з’явилося відео, де він обнімається і танцює з “майбутньою жертвою”

У ЗМІ опублікували фото і відео, де Кріштіану Роналду зображений з американкою Кетрін Майорга, яка раніше звинуватила футболіста в згвалтуванні.

Майорга стверджує, що Роналду зґвалтував її в номері готелю, а після цього купив її мовчанку за 300 тисяч євро.

Британський таблоїд опублікував ексклюзивне фото і відео з нічного клубу. У відеоролику можна помітити, як пара обнімається і танцює разом.

У виданні зазначають, що ці кадри були зняті саме в ту ніч, коли, за твердженням Кетрін Майорга, відомий футболіст схилив її до дій сексуального характеру.