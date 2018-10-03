У Нью-Йорку з’явилася “квартира для селфи”

Її можна орендувати для життя.



У Нью-Йорку з’явилася спеціальна квартира для фото в Instagram: її можна орендувати тільки для фотосесій, жити в ній не можна.

Пентхаус площею 223 квадратних метрів відкритий в історичному районі Сохо в Манхеттені, повідомляє Village. Місячна орендна ставка для цієї квартири склала 15 тисяч доларів, але в ньому ніхто не живе – інтер’єри використовують виключно для знімків.

В квартирі високі дерев’яні стелі і вихід на дах, білі стіни і рожевий диван. Бібліотека укомплектована книгами, однак увагу приділено не змістом, а зовнішньому вигляду.

Автори ідеї кажуть, що багато Instagram-знаменитості змушені замовляти готельні номери в Нью-Йорку, щоб зробити фото в хороших інтер’єрах, а деякі і зовсім використовують для цього меблеві магазини, тому й прийшло рішення створити простір для хороших знімків і «лайфстайловых домашніх моментів».