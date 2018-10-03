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Названі володарі Нобелівської премії в області хімії

03.10.2018

Названы обладатели Нобелевской премии в области химииВчені досліджували еволюцію ферментів.

Названі вчені-лауреати Нобелівської премії по хімії.

Премію присудили за дослідження в області еволюції ферментів, дослідження пептидів і антитіл.

Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції в середу, 3 жовтня, назвав лауреатами премії з хімії Френсіс Арнольд, Джорджа Сміта і Грегорі Вінтера. Про це повідомляється на сторінці Нобелівського комітету в Twitter.

Вчені отримали премію за дослідження в області еволюції ферментів і дослідження пептидів і антитіл.

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