Bellingcat і “Радіо Свобода” опублікували нове фото Анатолія Чепіги

Журналісти знайшли портрет Чепіги із зіркою “Героя Росії” на фотографії в “Однокласниках”, що зображає частина стенду “Випускники – герої” в музеї історії ДВОКУ.

“Радіо Свобода” і розслідувальна група Bellingcat оприлюднили нову фотографію полковника ГРУ Анатолія Чепіги, імовірно, ховається під ім’ям Руслана Боширова. Фотографію Чепіги виявили журналісти “Радіо Свободи” у відкритому доступі в соцмережі “Однокласники”, повідомило видання у вівторок, 2 жовтня.

Фото розміщено 26 червня 2017 року, на ньому зображений стенд під назвою “Випускники – герої” в Музеї історії Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища (ДВОКУ), яке, за даними ЗМІ, закінчив Анатолій Чепіга. “Музей історії ДВОКУ закритий для відвідувань “з вулиці”, але там часто проводяться урочисті заходи або просто екскурсії для школярів, кадетів та випускників училища”, – вказує видання.

Фотографія в “Однокласниках”

При цьому у відкритому доступі в інтернеті можна знайти велику кількість фотографій залів музею, в тому числі зі стендом з портретами випускників-героїв. Приблизно з 1999-2000 по 2012 роки цей стенд перебував у незмінному стані. У 2012 році на ньому розмістили фотографію загиблого в Дагестані Івана Маслова, а в 2014-му додали портрети Чепіги, а також Олександра Попова, вказує Bellingcat.

Серед інших знімків журналісти виявили фотографію крайній правій частині стенда і розміщений на ньому портрет Чепіги із зіркою “Героя Росії”, на якому виразно читається його ім’я, по батькові та прізвище. В момент написання статті DW ця фотографія все ще перебувала у відкритому доступі.

Справжнє ім’я Руслана Боширова

В кінці вересня російське видання The Insider і міжнародна група Bellingcat назвали справжнє ім’я Руслана Боширова, якого Лондон звинувачує в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Вони стверджують, що він – Анатолій Чепіга, полковник Головного управління генштабу РФ (ГУ, раніше відомого як ГРУ), і народився 5 квітня 1979 року в селі Миколаївка в Амурській області. Згідно з цими даними, Чепіга з відзнакою закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище і пішов служити в 14-ю бригаду спецназу ГРУ.

Імена двох росіян – Руслана Боширова і Олександра Петрова – у вересні оголосила прокуратура Сполученого Королівства. Британські власті заявили, що саме вони є виконавцями замаху на Скрипалів і не виключили, що ці імена вигадані. Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії встановили особи Боширова і Петрова. 13 вересня було оприлюднено їх інтерв’ю російському телеканалу RT. Чоловіки назвали свою уявну причетність до справи Скрипаля “фатальним збігом” і заявили, що не працюють у ГРУ. У свою чергу, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант назвав інтерв’ю “фейковим телешоу”.