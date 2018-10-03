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Фура з кокаїном у Франції виявилася не української, а голландській

03.10.2018

Фура с кокаином во Франции оказалась не украинской, а голландской

Влада Франції спростували повідомлення ЗМІ про затримання двох голландців на зареєстрованої в Україні фуру, яка перевозила 650 кг кокаїну.

Відзначається, що французькі митники поблизу Тулузи насправді затримали двох фінів на зареєстрованому в Нідерландах вантажівці. У перших повідомленнях преси помилково висвітлювалося, що заарештовані два голландських громадянина і зареєстрований в Україні вантажівка.

Вантажівка прямував з Іспанії до Фінляндії.

Серед замороженої риби митники знайшли 50 пакетів з кокаїном вагою 650 кілограмів.

Нагадаємо також, що останній раз велику партію кокаїну у Франції вилучали у вересні минулого року – тоді в порту Гавра вилучили 752 кілограма наркотику.

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