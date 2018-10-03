Попри провалений референдум, Македонія має шанс на вступ до НАТО в 2019 році

У 2019 році Македонія може стати офіційним членом НАТО. Однак умовою є остаточна зміна назви цієї балканської країни.

Під час липневого саміту у Брюсселі НАТО офіційно запросило Скоп’є до перемовин про членство, а у вівторок, 2 жовтня, очільник НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що Македонія може офіційно стати 30 членом Альянсу вже на початку наступного року.

Однак безумовною вимогою є дотримання владою у Скоп’є домовленості із Грецією про остаточну зміну назви країни. «Єдиний шлях до вступу в НАТО залежить від дотримання домовленості про назву з Грецією. Іншого немає. Мій обов’язок – дуже чітко заявити, що вступ до НАТО неможливий без виконання цієї умови», – сказавши Столтенберґ.

Минулої неділі під час референдуму у Македонії абсолютна більшість жителів країни підтримала заплановану зміну назви держави. Однак голосування визнали недійсним, позаяк у ньому взяло участь менше половини тих, хто має право голосу. Остаточне рішення має прийняти парламент. Проте невідомо, що зроблять депутати, адже ідея зміни назви однієї з колішніх республік Югославії має багато противників.

Угода з Грецією про зміну назви була підписана у середині цього року після багатьох років важких перемовин. Домовленість передбачає, що колишня югославська республіка буде називатися Північною Македонією. Назва Македонія була підставою 27-річної суперечки з Грецією. Усе тому, що греки так називають один зі своїх регіонів.

Нагадаємо, торік 29 членом НАТО офіційно стала ще одна балканська країна – Чорногорія.