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У столиці Судану зіткнулися літаки Антонов

03.10.2018

В столице Судана столкнулись самолеты АнтоновІнцидент стався в аеропорту Хартума.

В аеропорту Хартума сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.

У Хартумі зіткнулися два українських літака Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Інцидент стався в аеропорту столиці країни, повідомив блогер Віталій Трубніков на своїй сторінці в Facebook у середу, 3 жовтня.

“В аеропорту Хартума, столиці Судану, сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Обставини поки не відомі і про загиблих не повідомляється”, – напсиал Трубніков.

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