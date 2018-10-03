У столиці Судану зіткнулися літаки Антонов

Інцидент стався в аеропорту Хартума.



В аеропорту Хартума сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.

У Хартумі зіткнулися два українських літака Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Інцидент стався в аеропорту столиці країни, повідомив блогер Віталій Трубніков на своїй сторінці в Facebook у середу, 3 жовтня.

“В аеропорту Хартума, столиці Судану, сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Обставини поки не відомі і про загиблих не повідомляється”, – напсиал Трубніков.