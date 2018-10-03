Вантажівка з кокаїном, затриманий у Франції, виявився не українським

У фурі було 650 кілограм кокаїну.

Французькі власті повідомляють, що вантажівка, в якому знайшли 50 пакунків з кокаїном, був голландським.

Французькі власті заперечують повідомлення ЗМІ про затримання двох голландців на зареєстрованому в Україні вантажівці, який перевозив кокаїн. Про це в середу, 3 жовтня, повідомляє BFMTV.

Відзначається, що французькі митники поблизу Тулузи насправді затримали двох фінів на зареєстрованому в Нідерландах вантажівці.

Транспортний засіб прямувало з Іспанії в Фінляндію.

Серед замороженої риби митники знайшли 50 пакунків з кокаїном вагою 650 кілограмів.