Не стати політичним трупом. Чому Садовий пішов торгувати собою на виборах

Рішення Андрія Садового балотуватися в президенти далеко не найкраще, але хороших рішень у львівського мера зараз просто немає, пише ГК.



Після тривалих коливань лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий нарешті рішуче і привселюдно заявив про намір балотуватися в президенти. На зустрічі з організаторами молодіжного форуму «Самодвиж», де і відбулося офіційне заяву про наміри, Андрій Іванович пообіцяв найближчим часом представити свою команду і окреслив основні напрями майбутньої кампанії: мобілізація молоді, «розрив корупційної кругової поруки» та «технологічна модернізація країни». Ну і, зрозуміло, лідер «Самопомочи» не втримався, щоб і зі свого боку не закликати опозиційні сили до об’єднання.

В загальному нічого незвичайного. Цікаво інше, заява Садового прозвучало відразу ж після резонансного інтерв’ю Віктора Балоги — соратника ще одного кандидата в президенти Анатолія Гриценка і, можливо, є відповіддю на пропозицію останнього. Суть озвученої Балогою ідеї полягає у створенні під вибори своєрідного «тріумвірату» з Гриценко, Садового та Святослава Вакарчука. Нова українська влада, упевнений Балога, повинна бути поєднання молодості і досвіду, щоб і запит суспільства на «нові обличчя» задовольнити, і не допустити того, щоб дуже жвавий молодняк повністю зруйнував тендітну машину державного управління. «Я був би радий, -заявив Балога, — якби Садовий, Вакарчук, Гриценко стали єдиною командою і визначилися для себе, хто з них президент, хто прем’єр, хто — спікер. Визначилися ідеологічно. Коли б ці три політики зійшлися, цей український проект мав би право на перемогу». Ну а якщо вищевказані троє «цього не зрозуміють і не скористаються шансом», то, впевнений Балога, їх участь у виборах буде марною тратою часу.

Таким чином Садовий, оголосивши про свої президентські амбіції, Гриценко дав зрозуміти, що якщо і буде торгуватися з ним, як рівний з рівним, оскільки версія Балоги достатньо прозоро натякала, що Садовий в цьому «тріумвіраті» стане найбільш слабкою ланкою з претензіями не вище спікерських.

Крім того, за день до оголошення Садовим свого рішення йти в президенти свою заяву зробив однопартієць львівського мера, народний депутат Єгор Соболєв, якого активно сватали в якості кандидата в президенти від «Самопомочи». У цій заяві депутат, нехай і не прямим текстом, але відмовився від балотування заради можливості створити «єдину переможну команду». Таким чином питання про те, чи буде «Самопоміч» висувати свого кандидата в президенти, а якщо буде, то кого (крім Соболєва в якості кандидата на вищий пост у державі розглядалася віце-спікер Оксана Сыроид), зважився самим природним чином на користь лідера політсили. Схоже, що саме такий шлях обрав Садовий, щоб якось розв’язати ту вкрай несприятливу ситуацію, яка склалася з його політичною кар’єрою.

Справа в тому, що після знаменитого «сміттєвого скандалу» Садовий кілька самоусунувся від загальноукраїнської політики у своєму «львівському гетто» і почав стрімко втрачати контроль над власною партією, а сама партія почала рухатися в бік розпаду. Найбільш тривожним дзвінком став саморозпуск фракції «Самопомочи» у Київраді, тим часом у парламентській фракції партії Садового ініціатива належала досить дивним і трохи чужорідним для «Самопомочи» персонажів на кшталт згаданого Соболєва або Насіння Семенченко. Так амбіційна Сыроид у разі балотування в президенти могла підім’яти під себе фракцію.

В цих умовах будь-яке можливе рішення, пов’язане з відмовою від особистої участі Садового у виборах, несло для нього великі ризики: або «Самопоміч» розсипається взагалі, або львівський мер остаточно втрачає контроль над власною партією.

Але і прийняте рішення балотуватися аж ніяк не гарантує вирішення всіх проблем Садового. У першу чергу потрібно пам’ятати, що Андрій Іванович чинний мер Львова, а тягнути на собі і столицю Галичини з усіма господарськими проблемами і виборчу кампанію з рівним успіхом практично неможливо. До того ж, опозиційному кандидату в президенти вкрай складно зберігати продуктивні робочі відносини з чинною центральною владою, що для будь-якого градоначальника просто необхідно.

З іншого боку, балотування в президенти відкриває перед Садовим і якесь вікно можливостей. Будучи кандидатом в президенти львівський мер не випаде з політичного мейнстріму, залишиться важливим гравцем на політичному полі і все ще зможе торгуватися за те, на чиїй стороні грати.

В першу чергу, є можливість домовитися з Банкової, щоб балотуватися в якості противаги того ж Гриценка, і відібравши у останнього частину голосів, виторгувати гарантію на спокій у Львові, щоб успішно переобратися на наступний мерський термін.

З іншого боку, можна домовлятися вже з самим Гриценко, щоб з часом знятися з виборів на його користь, або з тією ж Тимошенко, щоб зіграти в її користь. У будь-якому випадку Садовому доведеться бути по суті технічним кандидатом, але навряд чи він має ілюзії, що має шанси серйозно поборотися за президентське крісло.

Але навіть якщо Садовий з тієї чи іншої причини ні з ким не домовитися, він зможе виграти в головному — збереже свою партію і участю в президентських виборах забезпечить якийсь заділ на вибори парламентські. Відносно скромні 5% підтримки на виборах президента будуть чітким сигналом того, що перші особи «Самопомочи» можуть з упевненістю розраховувати на місце у Верховній Раді. І тоді, навіть якщо у Львові у нього все остаточно розладнається, лідер «Самопомочи» буде мати запасний аеродром у вигляді депутатського мандата, з досить широкими юридичними, економічними і медійними можливостями, звідки можна буде або далі розвивати свою політичну кар’єру, або спокійно пересидіти п’ять наступних років.