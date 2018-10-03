Кремль підійшов до межі

Дмитро Пєсков заявив, що Кремль більше не буде коментувати будь-які повідомлення по темі отруєння Скрипалів. Рідкісний випадок, коли можна тільки схвально аплодувати прийнятим рішенням. Всі попередні спроби Кремля сказати щось розумне по цій темі призводили лише до того, що потрібно було терміново придумувати щось ще більш розумне, а потім — ще терміновіше і розумніші.

У результаті Кремль дуже швидко підійшов до межі, за якою він ще здатний видавати абсолютно геніальні пояснення того, що відбувається, але журналісти перестали розуміти, як взагалі у Кремля виходить без фатальних травм натягувати таку малесеньку сову на такий великий глобус.

Крім того, вже анонсовані нові прізвища, а також публікація реальних даних про другому солцберецком героя — «Петровець». Зрозуміло, що в таких обставинах найкраще закінчувати з цією темою від гріха подалі і починати робити вигляд, що її не існує. Щоб зовсім вже не заплутатися у своїх версіях і поясненнях. Варіант «#вывсеврете» працює все гірше, а нічого іншого придумати не виходить.