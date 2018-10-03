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У Таїланді заарештували росіянина, розшукуваного Інтерполом

03.10.2018

В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого ИнтерполомЙого розшукували за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку, заарештували в Таїланді. Про це повідомляє The Nation.

За даними видання, таїландська поліція отримала від посольства Росії запит з’ясувати місцезнаходження росіянина Віталія Трофімова.

Як зазначається, чоловік перебував у списках Інтерполу.

Його розшукували за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Правоохоронці виявили його в провінції Чонбурі на сході країни. З’ясувалося, що чоловік приїхав до Таїланду по бізнес-візі і проживав в Паттайя.

В даний час він знаходиться під вартою у федеральній міграційній службі і чекає екстрадиції.

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