У Таїланді заарештували росіянина, розшукуваного Інтерполом

Його розшукували за звинуваченням у контрабанді наркотиків.
Громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку, заарештували в Таїланді. Про це повідомляє The Nation.
За даними видання, таїландська поліція отримала від посольства Росії запит з’ясувати місцезнаходження росіянина Віталія Трофімова.
Як зазначається, чоловік перебував у списках Інтерполу.
Його розшукували за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Правоохоронці виявили його в провінції Чонбурі на сході країни. З’ясувалося, що чоловік приїхав до Таїланду по бізнес-візі і проживав в Паттайя.
В даний час він знаходиться під вартою у федеральній міграційній службі і чекає екстрадиції.