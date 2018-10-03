Німеччина відкривається для трудових мігрантів – в тому числі і з Росії

Партії правлячої в Німеччині коаліції узгодили основні положення майбутнього імміграційного закону. Деталі ще належить уточнити, але головне вже ясно: ФРН перетворюється на класичну імміграційну країну.

Партії-учасниці правлячої в Німеччині коаліції – Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС і ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – вирішили підвести риску під дискусією, яка тривала фактично чверть століття: про легалізацію трудової імміграції у ФРН.

На переговорах у відомстві федерального канцлера в ніч з понеділка на вівторок, 2 жовтня, вони домовилися про основні положення майбутнього закону, який перетворить Німеччину в класичну імміграційну країну типу США, Канади, Нової Зеландії або Австралії.

Тема представляється уряду Німеччини настільки важливою, що суть досягнутих домовленостей у вівторок вдень журналістам пояснювали відразу три міністри: внутрішніх справ (ХСС), економіки (ХДС) і з праці та соціальних питань (СДПН).

Дефіцит кваліфікованих кадрів

Економіка Німеччини на підйомі, в деяких регіонах країни – повна зайнятість. Але, зазначає німецький уряд у своєму офіційному прес-релізі до майбутнього імміграційного закону, економічне майбутнє Німеччини “вирішальною мірою залежить від того, наскільки ми зможемо зберегти і розширити базу кваліфікованих кадрів”.

Ось і міністр внутрішніх справ Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer) розпочав прес-конференцію з констатації: “Дефіцит кваліфікованих кадрів – це головна проблема підприємств в Німеччині, і ця проблема стає більш гострою на вітчизняному ринку праці”.

Вирішити її за рахунок внутрішніх резервів, наприклад, курсів пере – і підвищення кваліфікації німецьких працівників, а також використовуючи можливості, які надає об’єднаний ринок праці ЄС, за оцінкою міністра, не вдасться. Потрібна трудова міграція з третіх країн.

При цьому, однак, Зеехофер кілька разів підкреслив, що мова йде про освічених людей, які мають професійну кваліфікацію. Фахівці з вищою освітою вже і зараз при наявності ряду умов можуть приїжджати в Німеччину і шукати тут роботу. За новим законом, така можливість буде у всіх мігрантів, що мають визнана в Німеччині свідоцтво про професійну кваліфікацію.

Всі професії важливі, всі професії потрібні

Вже зараз на роботу в Німеччині можуть переїжджати трудові мігранти з третіх країн, що мають особливо дефіцитну професію, наприклад, медперсонал по догляду за людьми похилого віку.

З нового імміграційного закону, таких обмежень більше не буде, хоча шанси отримати робочу візу і дозвіл на проживання в Німеччині як і раніше будуть вище у тих, у чиїх здібностях німецька економіка потребує найбільше. Інформацію про попит на ті чи інші професії можна буде почерпнути на спеціальному сайті, який уряд збирається незабаром включити.

Але це не скасовує головного принципу майбутнього закону: якщо є свідоцтво про професійну кваліфікацію – будь то кухар, слюсар чи медсестра – і якщо таке свідоцтво визнається в Німеччині, то буде і можливість переїжджати сюди на роботу. Правда, уряд залишає за собою право знову вводити обмеження за професіями, якщо в тих чи інших галузях німецької економіки почнеться спад і будуть звільнення. Друга неодмінна умова – знання німецької мови. Враховуватиметься також вік потенційного трудового мігранта.

Кореспондент DW запитав на прес-конференції, може один з міністрів простою і доступною мовою розповісти про процедуру, яку треба буде пройти, скажімо, українському кухареві або російському слюсареві, щоб поїхати на роботу в Німеччину.

Як кухареві з України переїхати в Німеччину?

Прохання взявся виконувати міністр праці Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Для початку, сказав він, український кухар або російський слюсар повинні знати німецьку мову.

Урок німецького Гете-Інституті

“Але це не означає, що вони повинні мати освіту германіста, таких і в цьому залі одиниці, – пожартував міністр. – Мова йде про те, щоб володіти німецькою так, щоб можна було працювати в Німеччині по своїй професії”. Тобто, кухареві треба знати по-німецьки одне, слюсарю – інше. Відповідні курси, сподівається німецьке уряд, будуть пропонувати закордонні філії Гете-Інституту та представництва німецьких промислових об’єднань.

В ідеалі майбутньому трудовому мігранту, продовжував міністр, треба б мати і вже підписана трудову угоду з якоюсь німецькою фірмою. Це бажана, але не обов’язкова умова. Якщо людина ще не знайшов собі місце, він зможе все одно приїхати в Німеччину і півроку шукати тут роботу у відповідності зі своєю кваліфікацією. Але протягом цього терміну він не буде мати права на отримання соціальної допомоги. Утримувати себе сам.

Півроку на пошук роботи, але за свій рахунок

Тобто, кухарі з України пустять в Німеччину тільки з сумою, якої повинно вистачити на півроку, запитав кореспондент DW?

Міністр зам’явся. Можливості, за його словами, зможуть бути різні. Кухар, наприклад, може тимчасово попрацювати на некваліфікованої посади або отримати стипендію від якогось фонду. Але питання, визнав Хубертус Хайль, ще належить з’ясувати.

Те ж саме стосується визнання свідоцтв про одержання тієї або іншої спеціальності за кордоном. У самій Німеччині така процедура сертифікації триває часом місяцями, а то й роками. З роз’яснень трьох міністрів можна було зробити висновок, що надалі досить буде, як вони висловилися, “обґрунтованого припущення про те, що свідоцтво українського кухаря або російського слюсаря дозволять їм працювати і в Німеччині за отриманою спеціальністю. Але і такі деталі ще належить прояснити під час конкретної роботи над законопроектом.

Три міністра, проте, обіцяють, що постараються при цьому уникнути зайвих бюрократичних формальностей і знайти практичні рішення. “Якщо, наприклад, кухар, – повернувся міністр до відповіді кореспонденту DW, – може підтвердити свою спеціальність відповідним документом, то офіційно визнати його кваліфікацію можна буде у Німеччині і постфактум “.

А ще потрібно знизити гостроту візової проблеми, яку Хубертус Хайль відніс до категорії “вушко голки”. “Ми вже говорили з міністром закордонних справ про те, що видача віз є одним з ключових питань, – сказав він. – У багатьох німецьких консульствах – через наплив бажаючих – ситуація і без того складна, треба нарощувати персонал”.