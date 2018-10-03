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Сечін купив в Москві п’ятиповерхову квартиру за два мільярди

03.10.2018

Сечин купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда

Ігор Сечін став власником елітної квартири в престижному кварталі Москви. П’ять поверхів обійшлися нафтового короля у два млрд рублів, повідомляє The Insider.

Квартира знаходиться в районі «золотої милі», в житловому комплексі клубного типу Crystal House за адресою провулок Коробейників, 1. Площа апартаментів — 1229 кв. м., вони займають п’ять поверхів. У житлі є хамам, басейн, кінотеатр і винна кімната.

Кадастрова ціна квартири 831 млн руб, але реальна, ринкова ціна об’єкта в 2,5 рази вище — від 1,2 до 2,6 млрд рублів, уточнює видання.

Сечин купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда

 

Фото: EdEx

Сечин купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда

 

Фото: EdEx

Сечин купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда

 

Фото: EdEx

 

 

 

 

 

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