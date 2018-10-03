У Чорногорії продають яхту, диктатору належала Тіто

Корабель знаходиться в досить поганому стані.



Яхту Ядранка, яку побудували в 1977 році на верфі в хорватській Кралевице, виставили на торги за початковою ціною €80 тисяч.

У Чорногорії виставили на продаж 34-метрову яхту Ядранка, яка належала маршалу Иосипу Брозу Тіто. Про це в середу, 3 жовтня, повідомляє Reuters.

Відзначено, що вміст судна обходиться занадто дорого бюджету, тому Ядранку, яку побудували в 1977 році на верфі в хорватській Кралевице, виставили на торги за початковою ціною €80 тис.

Як повідомляється, дерев’яний корабель, який знаходиться в досить поганому стані, з 2017 року стоїть на сухій стоянці в місті Бар. Коли Ядранка була на ходу, вона могла розвивати швидкість 25 вузлів, поміщаючи 40 пасажирів і 14 членів екіпажу, зазначає агентство.

Відзначається, що в 2017 році яхту вже намагалися продати за €80 тис., однак лот ніхто не придбав. Уряд розраховував, що новий власник захоче переобладнати яхту в плавучий музей і поставити її на причал у Которі або Тіваті.

У 2007 році Чорногорія продала іншу яхту Тіто, Приморка, за €104 тис., а третє судно диктатора, Галеб, іржавіє на причалі в хорватському порту Рієка.