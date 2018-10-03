В Африці виявили кобр-канібалів

Як змій-канібалів так і їх жертв виступали тільки самці.



Дослідники з Університету Західної Капської провінції в ПАР з’ясували, що у місцевих кобр процвітає канібалізм. Навесні 2017 року дослідники побачили в пустелі Калахарі в Південній Африці страшну картину – великий самець кобри не поспішаючи заковтував іншого самця свого виду. Про відкриття вчені розповіли у статті в журналі Ecology.

Вчені припустили, що зіткнулися з одиничним випадком канібалізму у кобр, але подальші спостереження показали, що він поширений порівняно широко.

Рід кобр налічує близько 30 видів, 6 з яких були відібрані для спостережень. Виявилося, що канібалізм присутній у п’яти з них. Змії, в тому числі і родичі, становили 13-43% раціону кобр. Цікаво, що в якості як змій-канібалів так і їх жертв виступали тільки самці – дослідники припускають, що це може бути пов’язано з боротьбою кобр за територію.

Вчені сподіваються надалі дізнатися більше про причини такого незвичайного взаємодії кобр і наслідки, які канібалізм змій завдає екосистемі.