НАТО заявила про порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Нова ракетна система 9М729 підпадає під дію Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг. У Москві спростували ці звинувачення.

Москва досі не надала переконливої інформації щодо нової ракетної системи 9M729, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг напередодні зустрічі міністрів оборони альянсу, яка відбудеться 3 і 4 жовтня. За найбільш правдоподібною на даний момент версії, Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), вказав глава організації у вівторок, 2 жовтня, в Брюсселі.

Одночасно Столтенберг закликав Москву негайно відреагувати на дані побоювання. Питання про те, як відреагує НАТО на порушення Росії договору, глава Північноатлантичного альянсу залишив без відповіді.

У свою чергу постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон вказала, що системи протиракетної оборони мають бути приведені у відповідність з можливою новою загрозою. За її словами, мова йде про те, щоб системи могли відображати крилаті ракети, метою яких є країни НАТО в Європі та Америці.

У Москві заперечують порушення ДРСМД

Між тим заступник глави комітету Держдуми з оборони Андрій Красов заявив, що Росія не порушує Договір про ракети середньої і меншої дальності, і всі звинувачення з цього приводу “безпідставні”. “Росія, будучи миролюбною країною, переоснащает збройні сили, щоб забезпечити безпеку своїх громадян. На зміну застарілим зразкам приходить передове озброєння і військова техніка. Ми не робимо нічого, що виходило б за рамки цього договору”, – зазначив Красов “Інтерфаксу”.

Член комітету Ради Федерації з оборони Франц Клинцевич повідомив, що РФ готова надати додаткову інформацію про нових ракетах, які, на думку НАТО, порушують ДРСМД. “Ми вже дали всі інші моменти, пояснення, що за ракета, якогось класу, з якими можливостями, де буде розміщуватися. Якщо вони бачать якісь сумніви, нехай зроблять офіційний запит і керівництво все пояснить, дасть відповіді”, – зазначив він.

Договір підписаний у 1987 році Горбачовим і Рейганом

Крилата ракета наземного базування 9М729 для комплексу “Іскандер” на Заході також відома як SSC-X-8. НАТО вважає, що ця система підпадає під дію ДРСМД. Москва і раніше неодноразово спростовувала подібні звинувачення США і сама у відповідь виступала із звинуваченнями в порушенні даного договору Вашингтоном. Зокрема, президент РФ Володимир Путін стверджував, що з пускових установок системи ПРО, розгорнутих США в Румунії, можуть бути випущені і ракети з ядерними боєголовками.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році в Білому домі генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.