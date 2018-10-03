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У Німеччині проходить масова демонстрація проти расизму

03.10.2018

В Германии проходит массовая демонстрация против расизмаОрганізатори заявляють про не менше 40 тисяч.

У Мюнхені проходить масова демонстрація проти расизму та обмеження цивільних прав.

Демонстрація проходить під гаслом “Час прийшов – разом проти політики страху” і спрямована проти розширення прав поліції і розвороту вправо політики Баварії.

Серед організаторів акції – майже 70 організацій: партій, профспілок, релігійних груп і асоціацій.

“Ми хочемо показати, що поділ суспільства, виключно популістський тон у міграційній політиці та постійні наклепи на біженців є неприйнятними”, – сказав Міккі Венгац з організації “Мюнхен кольоровий”.

За даними поліції, в акції бере участь 21 тисяча осіб.

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