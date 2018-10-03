Російські лікарі заявили про брак пільгових медикаментів

Більшості медпрацівників в РФ відомі випадки в 2018 році, коли пацієнтам не виписували пільгові ліки з-за їх відсутності в аптеках.

Більшість лікарів, які брали участь в опитуванні Загальноросійського народного фронту (ЗНФ), повідомили про нестачу пільгових препаратів. 68 відсотків учасників опитування заявили, що їм відомі випадки у поточному році, коли пацієнтам не виписували пільгові ліки у зв’язку з їх відсутністю в аптеках, повідомила прес-служба ЗНФ у вівторок, 2 жовтня.

Про випадки відсутності в 2018 році в стаціонарах муніципальних лікарень необхідних препаратів повідомили 71,4 відсотка респондентів. При цьому більше третини медиків (37 відсотків) назвали доступність пільгових ліків у своєму регіоні високою або хорошою, 38,8 відсотка – низькою.

21,3 відсотка учасників опитування вказали на приклади, коли знеболюючі не могли отримати онкологічні хворі.

В опитуванні брали участь 3 тисячі медичних працівників, з них 2,6 тисячі – лікарі-фахівці. Опитування проводилося спільно з Фондом незалежного моніторингу медичних послуг і охорони здоров’я людини “Здоров’я” через мобільний додаток “Довідник лікаря”, в якому зареєстровано більше 400 медпрацівників.