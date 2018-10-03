Гаманці росіян сильно «схуднуть» в 2019 році.Але силовики в плюсі

Податкова і пенсійна реформи, що стартують в 2019 році, вдарять по кишенях російських споживачів на загальну суму 800 млрд рублів.

Як підрахували аналітики Центру макроекономічного аналізу Альфа-банку, саме на стільки знизиться купівельна спроможність населення з-за неминучого підвищення цін і скорочення числа отримують пенсійні виплати, повідомляє Finanz.

В результаті зростання ставки податку на додану вартість (ПДВ) — з 18% до 20% — додаткове податкове навантаження на споживачів складе приблизно 500 млрд рублів; крім того, 2 млн людина не отримають своїх пенсій, що еквівалентне випадінню доходів на 300 млрд рублів.

«Сумарно ці два фактори складають приблизно 2% річного споживання домогосподарств», — відзначає головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова. За її словами, покупки товарів і послуг доведеться скоротити, що вдарить по внутрішньому попиту і компаніями, орієнтованим на внутрішній ринок.

У них може виявитися менше стимулів для розширення», включаючи найм нових співробітників, а для вже наявних працівників — «обмежені плани щодо індексації зарплат», – прогнозує експерт.

Із закінченням передвиборчого періоду завершиться щедрість щодо бюджетників. В середньому ж по країні зростання реальних зарплат з 6% у цьому році сповільниться до 4% в наступному.

У перерахунку на громадян старше 18 років (120 млн осіб), гаманці росіян «схуднуть» в середньому на 6,6 тис. рублів — таку суму доведеться віддати до бюджету на реалізацію плану прискорення економіки, який, як вважає глава МЕР Максим Орєшкін, дозволить наздогнати Німеччину до кінця 6-річного терміну президента Володимира Путіна.

Але «спроб уряду прискорити зростання інвестицій через вкладення в державні інфраструктурні проекти навряд чи буде достатньо, щоб компенсувати всі фактори уповільнення споживання», скептична Орлова.

«Уповільнення зростання економіки стане явним вже в цьому році», зазначає вона. Так, якщо в першій половині року ВВП зріс на 1,7%, то в серпні — лише 1%. За підсумками року зростання складе 1,3%, а в наступному — зменшиться до 0,8%.

Між тим, головними бенефіціарами підвищення податків і економії на пенсії залишаться силові структури та підприємства ОПК, випливає з проекту бюджету на 2019-21 роки, який затвердив і вніс у Держдуму уряд.

За три роки витрати з грифом «секретно» збільшаться на 36% — з 3,04 до 4,17 трлн рублів на рік, а загальне фінансування статей «національна оборона» і «національна безпека» зросте на 29%, з 5,14 до 6,64 трлн рублів.