Начальник Дружківського відділення поліції Янголенко затриманий на хабарі

У Донецькій області при отриманні хабара затриманий начальник одного з відділень поліції. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Як з’ясувалося, майор поліції вимагав 200 тис. гривень від фермера «за вжиття заходів реагування до невстановленим особам, які незаконно викрадають урожай з орендованих їм земель».

Поліцейський затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За місцем його роботи та проживання проводяться обшуки.

За даними ЗМІ, затриманий начальник Дружківського відділення поліції Сергій Янголенко, якого призначили на цю посаду минулого місяця. До цього він служив у «Беркуті», і батальйоні «Харків». Має державні нагороди.

Як відомо, 11 вересня 2015 року брат Сергія Янголенко, Андрій був затриманий у Харкові за підозрою в підготовці вбивства глави МВС Арсена Авакова, відомого харківського бізнесмена Всеволода Кожум’яки, комбата Андрія Білецького і командира «Східного корпусу» Олега Ширяєва.