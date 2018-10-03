Соратник Путіна купив п’ятиповерхову квартиру за 2 мільярди

Глава «Роснафти» Ігор Сєчін став власником квартири в Москві за 2 млрд рублів. Про це пише видання The Insider. Житло олігарх придбав у житловому комплексі клубного типу Crystal House, який є одним з найдорожчих об’єктів нерухомості в столиці.

Площа житла — 1229 квадратних метрів. Розмір квартири зіставимо з майданчиком для гри в хокей. Згідно виписки з ЕГРН квартира Сечіна займає відразу 5 поверхів.

Зазначена кадастрова вартість квартири — 831 млн руб, але реальна ринкова ціна об’єкта в 2,5 рази вище. На думку видання, ринкова вартість житла Сечіна перевищує 2 млрд рублів.

У портфоліо компанії Edex, що займається системою «розумний будинок», є проект, який ідентифікується як реалізований саме в квартирі Сечіна. Збігається назва ЖК і площа об’єкта, більше квартир такого розміру в цьому комплексі немає. «П’ятирівнева квартира в Москві, в самому центрі столиці, з басейном, хамамом, домашнім кінотеатром, винної кімнатою», — такий опис дає Edex.