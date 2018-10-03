Дружина полковника Захарченко емігрувала в Америку

Цивільна дружина полковника МВС Дмитра Захарченко Марина Семынина емігрувала в США. Про це ТАСС повідомило джерело в її оточенні.

«Після затримання і арешту довіреної особи Захарченко [колишнього адвоката Віктора Бєлєвцова] цивільна дружина підсудного Марина Семынина покинула межі Росії і емігрувала в Америку», — сказав співрозмовник агентства.

«Вона полетіла в Англію 28 вересня, взявши квиток до аеропорту Хітроу», — уточнив джерело, близьке до сім’ї колишнього поліцейського.

З самою Мариною Семыниной агентствам зв’язатися не вдалося.

Басманний суд 2 жовтня заарештував двох фігурантів по справі Захарченко: підприємця Валерія Маркелова і колишнього адвоката Белевцова.

За даними слідства, Маркелов протягом 10 років передав Захарченко в загальній складності два мільярди рублів. Белевцов виконував різні доручення при передачі грошей.

Колишньому т.в.о. начальника управління «Т» антикорупційного главку МВС Дмитру Захарченко інкримінуються три епізоди отримання хабара в особливо великому розмірі, зловживання посадовими повноваженнями та перешкоджання здійсненню правосуддя. Його затримали 9 вересня 2016 року. У ході обшуків були виявлені грошові кошти на загальну суму близько 8,5 мільярда рублів.

30 травня стало відомо, що з цієї суми пропали більше 230 мільйонів рублів. Як з’ясувалося, гроші були доставлені в один з підрозділів Ощадбанку співробітниками «Росинкас», і недостача була виявлена при перерахунку. Саме співробітники Ощадбанку повідомили про зникнення.

У грудні 2017 року суд постановив звернути вилучені у полковника і його близьких кошти, а також нерухомість і автомобілі в дохід держави.