М’ясокомбінат з розслідування ФБК подав в суд на Навального

Позов кримського м’ясокомбінату “Дружба народів”, що постачав продовольство Росгвардии, зареєстрований в Арбітражному суді Москви 1 жовтня.

Кримський м’ясокомбінат “Дружба народів”, який фігурував в одному з останніх розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) про постачання продовольства Росгвардии, подав у суд на засновника ФБК Олексія Навального. Позов зареєстрований Арбітражним судом Москви 1 жовтня, до розгляду він ще не прийнятий, що випливає з інформації з позовом в картотеці суду.

Юрист ФБК Іван Жданов в інтерв’ю РБК повідомив, що адвокати Навального ще не бачили позов. “Ми бачимо тільки, що в картотеці справа з’явилося, сам позов ще немає. Звичайно, будемо цим займатися”, – заявив він у середу, 3 жовтня.

Рахункова палата врахує інформацію ФБК про закупівлі Росгвардии

Тим часом Рахункова палата РФ розгляне дані ФБК про порушення при закупівлі Росгвардии при аналізі виконання бюджету за 2018 рік. “Надана інформація буде врахована при проведенні в 2019 році планового контрольного заходу щодо перевірки федерального бюджету за 2018 рік, про що Ви будете поінформовані додатково”, – повідомило відомство у відповіді ФБК, який Олексій Навальний опублікував на своєму сайті. Рахункова палата підтвердила автентичність листа.

У розслідуванні ФБК, опублікованому 23 серпня, вказувалося, що в грудні 2017 року ексклюзивне право постачати продукти для Росгвардии без будь-яких конкурсів та конкуренції отримав м’ясокомбінат “Дружба народів” з анексованого Росією Криму. За заявою авторів розслідування, в результаті вартість придбаних продуктів збільшилася в два-три рази.

Скандальну заяву

Через тиждень прес-служба Росгвардии випустила повідомлення, в якому розслідування ФБК було названо “свідомо сфальсифікованим і провокаційним”, а 11 вересня головнокомандувач військами Росгвардии генерал армії Віктор Золотов виступив зі спеціальним відеозверненням з цього питання. Він назвав висновки авторів розслідування наклепницькими вигадками і викликав Навального на поєдинок. У своєму зверненні генерал заявив про “гнилу” сутності Навального та інших опозиціонерів, у яких немає “ні духовності, ні моральності”, “ні країни, ні Вітчизни”.

Сам Навальний досі не мав можливості відповісти на звернення Золотова, оскільки знаходиться під арештом.