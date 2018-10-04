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У Челябінську встановили пам’ятник бойовикам з гербом ЗСУ

04.10.2018

В Челябинске установили памятник боевикам с гербом ВСУ

У Росії в Челябінську встановили пам’ятник бойовиків, які воювали на Донбасі, з гербом, ідентичним гербу Сухопутних військ України.

У Росії в Челябінську встановили пам’ятник бойовиків, які воювали на Донбасі, з гербом, ідентичним гербу Сухопутних військ України.

Про це в Telegram повідомляє пособник бойовиків Олександр Жучковський.

В Челябинске установили памятник боевикам с гербом ВСУ

На фотографії пам’ятника видно, що єдиною відмінністю між гербами є відсутність українського тризуба. Його терористи замінили написом про так званій «Новоросії» і «військової доблесті».

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