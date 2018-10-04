У Челябінську встановили пам’ятник бойовикам з гербом ЗСУ

У Росії в Челябінську встановили пам’ятник бойовиків, які воювали на Донбасі, з гербом, ідентичним гербу Сухопутних військ України.
У Росії в Челябінську встановили пам’ятник бойовиків, які воювали на Донбасі, з гербом, ідентичним гербу Сухопутних військ України.
Про це в Telegram повідомляє пособник бойовиків Олександр Жучковський.
На фотографії пам’ятника видно, що єдиною відмінністю між гербами є відсутність українського тризуба. Його терористи замінили написом про так званій «Новоросії» і «військової доблесті».
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