Німеччина відмовилася від участі у військовій операції в Сирії

Ідліб – єдиний регіон Сирії, який залишається в руках сирійської опозиції.

Німеччина не буде брати участь в можливій військовій операції проти армії Башара Асада у разі хімічної атаки в провінції Ідліб.

Про це в середу, 3 жовтня, заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас.

Він заявив, що у Німеччині, як і США, необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити застосування в Ідлібі бойових отруйних речовин. При цьому німецький чиновник запевнив, що уряд ФРН підтримає США у рамках надання гуманітарної допомоги у разі застосування в провінції Ідліб хімічної зброї. Уряд ФРН готова “всіляко” долучитися до гуманітарних операцій, зазначив Маас.

Відзначимо, раніше в США заявили, що разом із союзниками готові відповісти ударами на застосування хімічної зброї в Сирії.

США заявили про те, що у них є докази підготовки військ Асада до нової хімічної атаки на провінцію Ідліб. Канада і Франція застерегли режим сирійського диктатора від такого кроку.

10 вересня американська розвідка заявила про отримання інформації, що сирійський диктатор Башар Асад, нібито, дав своїм військам дозвіл застосувати хлор проти повстанців в Ідлібі.

У 2017 році там була створена північна зона деескалації, куди могли переміститися бойовики з сім’ями, які відмовилися скласти зброю. Відновлення Дамаском контролю над провінцією по суті стане кінцем масштабного військового протистояння режиму Асада в Сирії.