Австрійський канцлер припустив, коли відновляться відносини ЄС і Росії

Політик упевнений, що це – тривалий процес.

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що на відновлення відносин між Євросоюзом і Росією підуть роки. Таку думку він висловив журналістам у Санкт-Петербурзі, де у середу відбулися його переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Важливо підтримувати діалог, дбати про те, щоб ситуація не погіршувалася, і робити все, щоб відносини [між ЄС і РФ] поліпшувалися, – зазначив Курц. – Потрібно зняти напруження [у стосунках]. Це довгий і складний процес. Ясно, що ми будемо ним займатися ще роки”.

Канцлер Австрії зазначив, що голови деяких урядів зараз поки взагалі не підтримують будь-яких контактів з Москвою і в цілому “втрата довіри величезна”.

Він також закликав зробити все можливе для надання позитивної динаміки розвитку подій в Сирії і на сході України. У цьому світлі Курц назвав “дуже позитивними” слова Путіна про необхідність прагнути до виведення всіх іноземних військ з Сирії. “Сподіваюся тільки, що це не залишиться просто на рівні ідеї, а стане реальністю”, – додав він.