У США вперше перевірили систему “президентської тривоги”

Майже на всі мобільні телефони надійшло тестове повідомлення.

Співробітники Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США в середу вперше провели загальнонаціональні випробування системи, покликаної інформувати жителів країни про серйозні пригоди, таких як теракти або природні катаклізми. Як йдеться у заяві відомства, повідомлення про даному тесті було відправлено практично на всі мобільні телефони в США.

Приблизно в 14:18 за часом Східного узбережжя США (21:18 у Києві) був розісланий наступний текст, який супроводжувався гучним звуковим сигналом: “Це випробування Національної бездротової системи екстреного оповіщення. Ніяких дій робити не потрібно”.

Власники телефонів не можуть відключити функцію отримання таких повідомлень. Брати участь у програмі запропоновано майже всім операторам мобільного зв’язку в країні.

У Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій США уточнили, що тест системи, званої також “президентської тривогою”, покликаний визначити рівень операційної готовності інфраструктури для розсилки оповіщення по всій країні і встановити, які потрібні вдосконалення”.

Після розсилки сигналу на телефони послідувало випробування аналогічної системи оповіщення по телевізору і радіо. Її до цього тестували у вересні 2017 і 2016 років, а також у листопаді 2011 року.