Вчені підрахували кількість жертв “смертельних селфи”

Любителі селфи гинуть падаючи з висоти, тонуть, потрапляють в ДТП.

Вчені з Всеіндійського інституту медичних наук у Нью-Делі вивчили статистику загибелі людей під час селфи з жовтня 2011 року по листопад 2017 року і виявили 259 селфи з летальним результатом.

Найчастіше любителі селфи тонуть, вмирають у пригодах, пов’язаних із зіткненням з різним транспортом, наприклад, намагаючись сфотографуватися на тлі під’їжджаючого поїзда, а також розбиваються, впавши з висоти.

За даними дослідників, найчастіше в процесі селфи вмирають в Індії. У гонитві за ефектним кадром часто вмирають у Росії, США та Пакистані, говориться в звіті. Понад 85% всіх жертв в результаті селфи – люди у віці від 10 до 30 років.

Вчені також вважають, що реальна кількість загиблих насправді більше, оскільки про багатьох трагічних випадках просто ніде не повідомляється.