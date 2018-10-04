Нова стрілянина у США: постраждали п’ятеро людей

Один з постраждалих отримав поранення в голову.

П’ятеро людей отримали поранення в результаті збройного нападу в середу в передмісті американського міста Філадельфія – Джермантауне (штат Пенсільванія). Нападникам вдалося втекти.

За її даними, двоє зловмисників відкрили у середині дня вогонь з салону автомобіля по п’ятьом городянам від 19 до 23 років. Напад стався біля магазину Dollar General (“Долар дженерал”). Один чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, інші четверо – в руки і ноги. Всі вони госпіталізовані.

Поліція поки не опублікувала опис нападників, що зникли з місця злочину. “Я можу запевнити вас, що мова йде про якийсь дурниці. Як це зазвичай буває. Але зараз у нас є безліч питань, які залишаються без відповідей”, – цитує телекомпанія слова комісара поліції Філадельфії Річарда Росса.