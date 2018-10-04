Чия Ганна? Вчений розповіла про історичний бавовні Росії

Спроби Російської Федерації присвоїти біографію та подвиги князя Володимира Великого і його роду своєї історії – це лише намагання штучно підняти “Російську Державу”. Адже кожній імперії потрібен серйозний фундамент, а без Володимира історія Росії відразу ж стане коротшим на кілька століть.

“І виходить чудова історична реальність: серйозний князь, з яким вважалася вся Європа. Чому б не віддати цю історію? Що вони і роблять. Споруджуючи пам’ятники князю Володимиру, вважаючи, що принцеса Анна – російська принцеса. І при цьому з такими ідеями вони їздять у Францію і розповідають про це французькому президенту”, – обурилася Вона.

Втім, вона запевнила, що Еммануель Макрон – людина освічена і у нього точно не виникає сумнівів у питанні “Чия Анна?”.

“Тому що він знає – це королева Франції, яка приїхала не з Москви, Суздали, Рязані, Томська або Омська, а приїхала вона з Києва”, – пояснила вчена.

Враховуючи цю пропаганду, вважає Филипович, не варто дивуватися заяв туристів-москвичів: “Ой, який Київ красивий, незрозуміло тільки, що тут українці роблять”.

“Ми свою історію не зуміли написати. Те, що ми писали з точки зору своїх інтересів, завжди було заборонено – у складі Російської імперії, а потім у складі СРСР. Нам фактично нав’язували чужий погляд на свою історію”, – впевнена вона.

На думку вченого, сьогодні Україна тільки починає нарешті розповідати своїм громадянам правильну, справжню історію, про події, що справді відбувалися на українських землях.

“Нам треба ставитися до історії з повагою. А воно виникає завдяки знанням. Якщо кожен українець буде себе усвідомлювати нащадком саме князя Володимира і принцеси Анни, не тільки російських, а виключно київських, тоді у нас в головах настане порядок і ми будемо правильно позиціонувати себе в цьому світі”, – підсумувала Вона.