“Ф*шисты і окупанти”: Росія в ООН зробила мерзенне заяву про Донбасі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в ході виступу на Генасамблеї ООН, закликав західні країни “напоумити влади України”, назвавши збройний конфлікт на Донбасі з російсько-окупаційними військами “внутрішньоукраїнських”.

“Замість виконання мінських домовленостей, замість діалогу з Донецьком і Луганськом (підконтрольними терористам “Л/ДНР”. – Ред.) Київ тішить себе ілюзіями про введення на Донбас окупаційних сил при підтримці Заходу і все частіше загрожує силовими сценаріями”, — заявив Лавров.

Більше того, у своєму виступі росіянин заявив, що конфлікт на Донбасі затягнувся через “зростання в Україні радикал-націоналізму і неофашизму, де героями оголошені злочинці, які воювали під прапорами СС”.

“Ті, хто опікується нинішні київські влади, повинні напоумити своїх підопічних, змусити їх припинити блокаду Донбасу і дискримінацію національних меншин на всій території України”, — зробив заяву Лавров.

При цьому дипломат, не визнаючи присутності військ Росії на Донбасі, заявив, що Москва “підтримує діяльність Місії ОБСЄ в Україні й готова надати її спостерігачам оонівську охорону”.

Нагадаємо, в ООН виступив і президент України Петро Порошенко. Він закликав цивілізовані країни дати сильний відповідь на агресію Росії на Донбасі, розгорнувши там багатонаціональну миротворчу операцію з повноцінним мандатом ООН.

Також український президент передав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу ноту про непродовження Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.

Напередодні на OBOZREVATELбыл опублікований повний текст виступу Порошенка на загальних дебатах 73-й сесії Генеральної Асамблеї, темою якої було “глобальне лідерство і загальна відповідальність у підтриманні мирних, справедливих і стабільних суспільств”.