Є у Заходу вихід із ядерної пастки Путіна — Піонтковський

Жодна держава, жоден режим не піде на війну, будучи твердо переконаним, що ця війна буде програна. У гібридного вождя і його Генерального штабу має бути в головах стратегічний задум, реалізація якого призведе до перемоги.

Грубезна (448 сторінок) книга Боба Вудворда «Страх: Трамп в Білому домі» містить чимало цікавих байок президентського двору. Вудворд як би кріт, якого вашингтонські «всеблагие» запрошують як співрозмовника на бенкет, і він ділиться зі світом у його хвилини фатальні подхваченными там ексклюзивами. Американський Олексій Венедиктов, якщо хочете.

Про це йдеться в статті російського політичного експерта Андрія Піонтковського для «Радіо Свобода».

Магістральна авторська лінія книги, присвячена президентським стилю Дональда Трампа, не дуже цікава в силу своєї банальності. Найцінніша стратегічна інформація полягає, на мій погляд, в одній фразі, не пов’язаної з основною сюжетною канвою і тому не поміченою більшість коментаторів: «Одного разу росіяни повідомили міністру оборони в адміністрації Трампа Джеймсу Мэттису, що у разі потенційного конфлікту в країнах Балтії вони зможуть застосувати ядерну зброю. Це попередження змусило Мэттиса розглядати Москву як загрозу існуванню США».

Новина тут не в тому, що Russians загрожують використовувати ядерну зброю в регіональному конфлікті в Балтії (що, між іншим, абсолютно суперечить чинній військовій доктрині РФ). На різному рівні, в різній тональності різні Russians послідовно займаються подібним ядерним шантажем з 2014 року, розглядаючи його як найважливішу складову частину тієї гібридної світової війни, яку вони оголосили Захід 02/20/14. Я детально розбирав ці активні заходи. Нове тут те, що на певному рівні ескалації Russians вважали за доцільне вже без всяких еківоків і без всяких посередників загрожувати особисто міністру оборони США. Сталося це, мабуть, десь в середині 2017 року, саме тоді Мэттис вперше став характеризувати Москву як «загрозу для існування США».

Жодна держава, жоден режим не піде на війну, будучи твердо переконаним, що ця війна буде програна. У гібридного вождя і його Генерального штабу має бути в головах стратегічний задум, реалізація якого призведе до перемоги. Спробуємо в цьому задумі розібратися. Які ж інструменти, крім своєї знаменитої «духовності», могло б задіяти для успішної конфронтації з блоком НАТО і анексії територій, що входять до нього країн держава, в рази поступається НАТО з економічного розвитку, науково‑технологічному рівню, потенціалу конвенціональних збройних сил?

Путінський режим зробив «відкриття» в області ядерної стратегії. Доктрина взаємного гарантованого знищення, на якій понад півстоліття (1962-2014) тримався світ між США та СРСР/Росією, виявляється, не універсальна. Навіть більш слабка як на конвенціональному, так і на ядерному рівні сторона, орієнтована на зміну сформованого статус‑кво, що володіє вищою політичною волею до такої зміни, абсолютною байдужістю до цінності людських життів (життів своїх і чужих громадян) і значною часткою кримінального авантюризму, здатна домогтися серйозних зовнішньополітичних результатів лише загрозою застосування або досить обмеженим застосуванням ядерної зброї. Ядерна стратегія – це не сухий математичний аналіз сценаріїв обміну ударами, а багато в чому драматичний психологічний поєдинок. Швидше покер, ніж шахи.

Путінська порядок денний Четвертої світової війни не ставить своєю метою знищення ненависних США, що дійсно можна було б досягти тільки ціною взаємного самогубства в ході повномасштабної ядерної війни. Ця порядок денний поки значно скромніше: максимальне розширення «Русского мира», розпад НАТО, дискредитація США як гаранта безпеки Заходу. В цілому, це реванш за поразку СРСР у Третій (холодної) світовій війні, так само як Друга світова війна була для Німеччини спробою реваншу за поразку у Першій.

Відразу ж після знаменитої кримської промови Путіна про роз’єднаному народі і захист співвітчизників по всьому світу я запропонував експертному співтовариству можливий сценарій часів Четвертої світової війни: у плані реалізації духоподъемной концепції збирання споконвічних російських земель, проголошеної історичною промовою президента Путіна, доведені до відчаю пасіонарні російськомовні жителі Нарви (Естонія) проводять референдум про приєднання до «Російського світу». Для організації їх вільного волевиявлення на територію Естонії направляються для проведення своєї відпустки озброєні до зубів ввічливі зелені чоловічки, зі знаками розрізнення або без оних, і діловито розставляють нові прикордонні стовпи.

Які будуть у цій ситуації дії агресивного блоку НАТО? Згідно ключовий 5-ї статті статуту цієї організації всі її держави-члени повинні будуть надати Естонії негайну військову підтримку. Відмова союзників Естонії виконати свої зобов’язання стане подією епохального історичного значення: він буде означати фактично кінець США як світової наддержави і повне військово-політичне домінування путінської Росії (фашистська держава, визнана Законом України від 20.02.18 країною-агресором) на європейському континенті. І тим не менш відповідь на питання про те, чи буде НАТО захищати Естонію в разі спроби її сусідського зґвалтування суперъядерной державою, зовсім не очевидний. Тим більше якщо Путін заявить, що у разі загрози переважаючих конвенціональних сил НАТО новим священних рубежів «Російського світу» він буде змушений відповісти дуже обмеженим ядерним ударом: знищить, наприклад, який-небудь європейський мегаполіс.

«Парадокс Нарви» – здатність Путіна одним кроком поставити Захід перед неможливим вибором (принизлива капітуляція або гібридна ядерна війна з людиною, що перебуває в іншій реальності) – обговорювалося і обговорюється вже чотири роки в багатьох світових мозкових центрах і на закритих зустрічах глав держав.

Поставлений клептократією в Росії напередодні ХХІ століття «смотрящий» виявився потенційно небезпечніше Сталіна зими 1952-го і Хрущова осені 1962-го. У тому числі і тим, що пострадянська політична конструкція виявилася примітивніше комуністичної. У ній немає системи страховки від неадекватної поведінки першої особи. Немає Політбюро, яке здатне було в критичний момент схопити за руку товариша Хрущова або за горло товариша Сталіна. Путін небезпечний ще і тим, що, незважаючи на всі його понти, незважаючи на всі його хвастощі, гібридний хрестовий похід «Русского мира» проти Заходу замішаний на глибокій комплексі меншовартості, на розумінні, що ні в чому змістовному, в тому числі і у військовій сфері, конкурувати із Заходом Росія не здатна. І це принизливе почуття, якого не було в ідеологічно заряджених комуністичних вождів, ця психопатологія людини навіть не з підпілля, а з підворіття, характерні сьогодні не тільки для «національного лідера», але й для всієї пострадянської еліти. Не до випадкового товариша по чарці, а до вічно проклинаемому і вічно привабливому Захід звернений головний російське питання: «Ти мене поважаєш?!» І найвидатніша посередність нашого політичного класу знайшла для пацанів на євразійському районі свою чашу Грааля, свій особливий шлях ізгоя до величі, свій вірний спосіб змусити звернути, нарешті, на нескінченно встающую з колін велику Росію увагу гордовитого сусіда, всього цього, будь він тричі проклятий, цивілізованого світу.

Є у Заходу вихід з цієї ядерної пастки? Перша спроба такого виходу як реакція на «парадокс Нарви» була зроблена ще у вересні 2014 року. Колективний західний Чемберлен, повільно розвертаючись, зробив перший крок у відповідь на який наростив ядерний шантаж Москви. Риторика Кремля, спрямована на підрив ключової статті статуту НАТО, була почута, проаналізовано та прийнята до уваги. Члени альянсу домовилися про розміщення на постійній основі на території країн Балтії символічних контингентів НАТО, включаючи американських військовослужбовців. Розміри цих контингентів не мають визначального значення. Вони не здатні на наступальні дії, і розрахунок НАТО був на те, що їм не доведеться брати участь і в оборонних операціях.

Принциповим є сам факт присутності американських солдатів і офіцерів в балтійських країнах. Вони – живий щит стримування, заручники-смертники, якщо хочете. Весь розрахунок кремлівських шантажистів будується на тому, що, ввівши в балтійські країни ввічливих зелених чоловічків і розмахуючи ядерною дубиною, вони залякають і паралізують Європу і США питанням: «Ви готові померти за Нарву?» Символічне присутність американських військовослужбовців в районі Нарви психологічно в якомусь сенсі розвертало ситуацію на 180 градусів: поява там першого збройного ввічливого чоловічка автоматично означає вступ Російської Федерації у війну з США. Чого якраз і прагнув уникнути Кремль своїм ядерним шантажем. Тим самим сакраментальне питання з 30-х років минулого століття адресувався б тепер вже не на Захід, а, навпаки, до Путіна і його найближчим бізнес-партнерам: «Ви справді готові померти за Нарву? Невже вам спокій не по кишені?»

Багатьом спостерігачам, включаючи і автора, здавалося тоді, що цей крок зупинить кремлівських пацієнтів. Ні, після деякого замішання гібридна психологічна війна поновилася з новою силою. Навесні 2015 року в психічну пішли дуже серйозні ввічливі люди в штатському – ветерани російської і радянської розвідки. Вони здійснили важливу вилазку в стан ворога. На засіданні російсько-американської «Групи Ельба» ветерани передали «слабаку Обамке» ультиматум з трьох пунктів. «Не допомагайте Україні повернути Крим. Крим наш, і ми зберігаємо за собою право скинути ядерну бомбу, якщо тільки ви спробуєте це зробити», – говорить перше правило Москви». Згідно з другим правилом, «НАТО має триматися подалі від нашого «заднього двору». Ніякої зброї для України, інакше ми загостримо конфлікт». «Не думайте, що ми поставили хрест на Естонії, Латвії і Литві після того, як НАТО відправила туди жменьку своїх солдатів», – таке третє «правило».

«Жменька» американських солдатів не зупинила гібридного наступу на Прибалтику. З’ясувалося: перш ніж НАТО зможе сконцентрувати в районі конфлікту достатні конвенціональні кошти, Прибалтика може бути вже окупована. А далі в справу вступає загроза застосувати ядерну зброю. З леденить достовірністю динаміка такого потенційного конфлікту представлена у фільмі BBC «Третя світова війна: погляд з командного пункту». Стримування не спрацьовує, Москва у відповідь на підтримку Латвії конвенціональними силами НАТО завдає обмежений ядерний удар. НАТО капітулює. Фільм унікальний тим, що ролі в ньому виконують не актори, а добре відомі дипломати та експерти. Головні протагоністи – відомий «путін-ферштейнер» сер Ентоні Брентон, колишній посол Великобританії в Москві, і його опонент Іен Бонд, колишній британський посол в Латвії. Обидва дуже переконливі у відстоюванні своїх поглядів. Я добре знаю обох і запевняю вас, що і в реальній ситуації, опинившись в командному пункті, вони пропонували б ті ж рішення.

Надзвичайно показовою натурна замальовка з самої вершини російської влади, отримана в серпні 2016 року завдяки люб’язності Олексія Венедиктова. У його інтерв’ю польській газеті під заголовком «Путін – мій президент», Путін вустами грає його роль Венедиктова дослівно повторює мій аналіз «нарвського парадоксу». Ось ключова витримка: «Польща – це плацдарм Північноатлантичного альянсу, що той використовує для агресивних дій проти Росії. Я, проте, вважаю, що поляки можуть не боятися російських танків. Якщо комусь і варто побоюватися, то країнам Балтії. Наша основна ідея – це захист «Русского мира», а в Польщі його немає. Він є на Україні, є в Грузії, але не в Польщі. Безпосереднього зіткнення між Польщею і Росією не буде». «Заспокоєний», але тим не менше кілька ошелешений розмовами про танки польський журналіст намагається поставити боязкий питання: «Однак Литва, Латвія і Естонія – члени НАТО, і за змістом Вашингтонського договору…» Але Путін (Венедиктов) рішуче перериває співрозмовника нокаутуючим контрвопросом: «Ви готові вмирати за Данциг? Так, здається, казали у 1939-му?»

Цей невеликий, але виключно концентрований перформанс «тріумфу путінської волі» багато що говорить як про стан свідомості, так і про стратегічні плани людини, яка живе, за висловом канцлерін Ангели Меркель, в іншій реальності. Незважаючи на жорсткі декларації самітів НАТО і плановане розміщення чотирьох натовських батальйонів у Прибалтиці і Польщі, Путін (так само як і Гітлер у 1939-му) твердо переконаний, що ситий, гедоністичний, декадентський Захід не готовий вмирати за умовну Нарву. У цьому сенс фінальної репліки його аватара, закрила геополітичну дискусію. Ще раз підкреслю, що це не оціночне судження Венедиктова, а транслюється їм точне знання стану умів там, нагорі.

Путін у різних своїх іпостасях відверто заявляв Заходу (спочатку експертам, журналістам, а потім, як ми тепер знаємо, і особисто генералу Мэттису) наступне: «Я збираюся виграти у вас гібридну війну і поставити вас на коліна, незважаючи на те що я поступаюся вам у всьому. Тому що у мене є перед вами одне вирішальне перевага: нападаючи на вас, я готовий застосувати ядерну зброю, а ви для свого захисту – ні. Тому ви відвернетеся та капитулируете». Він все це вже сказав і не раз. Але багато хто на Заході, навіть почувши, продовжували заколисувати себе: може бути, це всього лише риторика скривдженого невротика, якого треба зрозуміти і розумними поступками за рахунок суверенітету його сусідів залучити в конструктивне обговорення дійсно важливих проблем безпеки людства, наприклад, глобального потепління. Так Заходу зручніше. Тому що інакше йому доведеться зробити дуже серйозні і неприємні висновки. «Русский мир» – це крижана пустеля, по якій блукає лихий чоловік, але вже не з сокирою, а з ядерною бомбою.

Мэттис, мабуть, перший державний діяч Заходу, по-справжньому почув послання лихої людини і не уклонившийся від цього знання, в якому стільки печалі. Кремль сьогодні дійсно являє собою реальну загрозу США, Росії, світу в цілому. У Пентагоні ретельно проаналізували цю загрозу. Висновки були представлені місту і світу в квітні 2018 року «Атлантичною радою» в докладному звіті незалежного експерта Метью Кронинга «Стратегія для стримування російського ядерного удару». Автор розглядає той же класичний сценарій, яким відкрито погрожує Заходу Путін: зіткнувшись з конвенціональним перевагою колективної оборони НАТО, Москва завдає ядерний удар.

У НАТО, вважає Кронинг, є чотири варіанти відповіді:

1) капітуляція,

2) продовження війни виключно конвенціональними засобами,

3) обмежений ядерний удар у відповідь,

4) повномасштабна ядерна війна.

Автор рекомендує зафіксувати варіант номер 3 в якості положення офіційної військової доктрини НАТО. Розумна, здавалася б, рекомендація. Її логіка полягає в тому, що чітко сформульована достовірна загроза відповідного ядерного удару повинна послужити інструментом стримування Москви від нанесення першого ядерного удару і, отже, від початкової агресії. Адже весь її задум будується на твердій впевненості, що Захід здригнеться, не зважиться на обмін ядерними ударами і капітулює. Але чи повірить Путін тексту нової військової доктрини НАТО? Думаю, що він захоче перевірити дослідним шляхом…

У жовтні 1962 року Джон Кеннеді і Микита Хрущов відсахнулися від краю прірви в останній момент, тому що обидва зрозуміли, що немає ніякого раціонального визначення «перемоги» в їх ядерному зіткненні. Через півстоліття з невеликим з’явився чоловік, у якого знайшлося своє визначення перемоги в ядерній війні.