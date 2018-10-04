З карт відмивають мільйони українців: як працюють нові схеми і що загрожує

Українцям в інтернеті пропонують заробляти до $1,5 тис. на перекладах. Для цього всього лише потрібно прийняти на свою карту велику суму, а потім перевести їх у готівку, перевести в биткоин або поповнити іншу картку з допомогою терміналу. За законом за такі операції загрожує до трьох років в’язниці, проте охочих отримати легкі гроші це не зупиняє.

“Отмою ваші гроші”

В українському сегменті анонімної частині інтернету, який також називають “Даркнет”, можна знайти десятки оголошень з вакансіями для “обнальщиков”. Умови прості: на свою банківську картку потрібно прийняти велику суму грошей – від 5 до 100 тис. грн. Комісію (в середньому 20% суми) можна залишити собі, а інше – витратити на покупку кріптовалюти і перевести на гаманець роботодавця. Найчастіше для цього використовують биткоин. Спеціальні форуми, на яких бажаючі незаконно заробити знаходять “обнальщиков”, вимагають внести заставну суму і перевіряють учасників угоди.

– На новеньких більше 5 тис. грн не даємо. Переклад проходить раз на тиждень. Твоя комісія – 20%. Гроші повинен обов’язково зняти в банкоматі, потім поповнити свій гаманець і купити на них биткоины. Їх переведеш на гаманець, який скину тобі… – розповідає про умови роботи анонімний співрозмовник.

Він – агент, який також отримує комісію з кожної операції. Його завдання — знаходити довірливих українців, які згодні одержати на власний рахунок “брудні гроші”.

– А якщо будуть запитання від банку або поліція виявить? – цікавимося ми у “обнальщика”.

– Тобі скільки років? Кажеш, що гроші помилково перевели, ти зрадів, подумав, може помилка банку, і пішов зняв їх, щоб не списали назад. Все законно”, – радить співрозмовник.

– А якщо змусять повернути?

– Ти в торговому центрі витратив. Пив, гуляв, дівок кадрив, чеки не зберігав. Потім відразу мені пишеш, описуєш ситуацію, хто що питав.

Після ще декількох питань потенційний роботодавець перестав відповідати і у прихованому діалозі, і у особистому кабінеті форуму.

Звідки беруть гроші

В Україні значно зросла кількість випадків шахрайства з картками. Хакери створюють цілі майданчики, маскують їх під платіжні системи і крадуть дані карт. Дізнавшись пароль, номер картки і CVV, гроші переводять на різні акаунти онлайн-гаманців. Вже звідти – знову переводять кошти на банківські картки “обнальщиков”. Вони в свою чергу вже маленькими порціями повертають кошти в биткоинах або ж поповнюють іншу картку з допомогою терміналу

Розкрити таку ланцюжок, розповідає фінансовий консультант Володимир Мазуренко, практично неможливо. Онлайн-гаманці дуже швидко блокують, а “обнальщики” між собою не знайомі. Кожен рік через такі схеми проходять сотні мільйонів гривень. Згідно з даними Кіберполіції, тільки в минулому році з рахунків українців вкрали 670 млн грн. Крім цього, такими схемами користуються продавці заборонених речовин, здирники і т. д.

“Найбільше громадяни страждають від зловмисників, які через телефон або інтернет обманним шляхом отримують доступ до даних банківських карт (соціальна інженерія)”, – відзначають в Міжбанківської асоціації членів платіжних систем.

Якщо ж поліції вдасться довести, що українці свідомо погодилися відмити гроші, їм загрожує до трьох років в’язниці з конфіскацією “заробленого”. Згідно ст 209 Кримінального кодексу мінімальне покарання за “легалізацію грошових коштів” – штраф до 8500 грн.

Кілька місяців тому Міністерство нацбезпеки США вилучили у продавців “Даркнет” близько 2 тис. биткоинов. За чинним курсом це більше $13 млн. Зловмисникам пропонували “відмити” незаконно зароблені кошти на популярних в “темній мережі” майданчиках. На цих же сайтах знаходять і українців, які хочуть заробити на незаконних схемах. Новачкам обіцяють платити за “обнал” до $1,5 тис. на місяць. Але варто враховувати, як тільки банк виявить підозрілу операцію і передасть інформацію правоохоронцям, всі отримані кошти можуть вилучити, а власника рахунку – посадити.